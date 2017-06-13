5 terörist cesedi bulundu

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde hudut birliğine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmanın ardından bölgede sabah saatlerinde yapılan arazi arama çalışmalarında 2 PKK'lı teröristin cesedi bulundu. Cesetlerin yanında ise silah ve mühimat ele geçirildi. Van'ın Çatak İlçesi Görentaş Mahallesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarda PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirildi.

Hakkari Valiliği ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Şemdinli'ye bağlı Tekeli Köyü kırsalı hudut hattına yakın bölgede sızma girişiminde bulunan teröristler önceden farkedilerek 2867 RT üs bölgesinde bulunan 34.Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Birliği tarafından ateş altına alınmıştır. Bu sabah yapılan arazi aramasında 2 terörist cesedi, 3 kalaşnikof piyade tüfeğ,i 15 şarjör, 13 el bombası, 3 kod tablosu, 4 şemsiye, 2 hücum yeleği, 2 bomba taşıma kılıfı ve yaşam malzemesi bulunmuştur" denildi.



VAN'DA 3 CESET



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin yaptığı istihbari çalışmalar ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava aracı 'Bayraktar'ın yaptığı keşiflerde Çatak İlçesi'nin Görentaş Mahallesi kırsalında 4 PKK'lı terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı yapıldı.



Hava harekatıyla bölgede etkisiz hale getirilen PKK'lı tetöristlerin ele geçirilmesi için de birlikler Şehit Jandarma Er Zeki Şahin operasyonu başlatarak bölgeye gönderildi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı teröristin cesedine ulaşılırken, diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için takip başlatıldı. PKK'lı teröristlerle öğlen saatlerinde yeniden sıcak temas sağlanınca çatışma çıktı. 1 örgüt mensubu da burada etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki kapsamlı operasyonu sürüyor.