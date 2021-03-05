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  4. 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi

Etiketler asker operasyon mehmetçik terör terörist pkk tsk
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