  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
5 yaşındaki çocuğun öldüğü köpek dehşetinde korkunç ayrıntılar

Güncelleme:

Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, kuzeninin ise yaralandığı köpek saldırısıyla ilgili soruşturmada bir belediye personeli gözaltına alındı. Köpek saldırısından yaralı kurtulan küçük çocuk, ''Ben okuldan dönerken başıboş köpekler saldırdı. Ben de kaçarken düştüm. O sırada köpekler bana saldırdı. Sonra babam gelip, beni kurtardı'' dedi. Babası ise, ''Eşim bana 'Çocuğu köpek yedi' dedi. Evden hemen çıkıp yetiştim. Çocuğu parçalıyorlardı'' ifadelerini kullandı.

Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki H.Ö.'nün yaşamını yitirdiği, kuzeninin ise yaralandığı köpek saldırısıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Olayda ihmali olduğu değerlendirilen bir belediye personeli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı bölgeye müfettiş görevlendirdi.

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan köpek saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki H.Ö. gözyaşları arasında toprağa verilirken, kuzeni A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Yaşanan olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Saray Belediyesinden bir personel gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

Yaralı çocuk saldırıyı anlattı

Köpek saldırısında yaralanan A.Ö., yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedaviye alınan ve durumu iyi olan Ö., "Ben okuldan dönerken başıboş köpekler saldırdı. Ben de kaçarken düştüm. O sırada köpekler bana saldırdı. Sonra babam gelip, beni kurtardı" dedi.

"Çocuğu parçalıyorlardı"

A.Ö.’nün babası V.Ö. ise oğlu ve yeğenine 13 köpeğin saldırdığını belirterek, "Ben evde oturuyordum. Saat 14.30 gibiydi. Çocuk da okuldan geliyordu. Eşim bana 'Çocuğu köpek yedi' dedi. Evden hemen çıkıp yetiştim. Çocuğu parçalıyorlardı. Ben çocuğu kurtarırken vücudumun iki yerinde ben de yaralandım. Ölen çocuk benim yeğenimdi, yaralı olan da çocuğumdu. Köpekler çocuğu alıp götürüyorlar ve daha sonra boğuyorlar. İkisi beraber değildi. Benim çocuğum A. ondan 15 dakika sonra saldırıya uğradı. Çok üzgünüz. Bununla ilgili tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız H.Ö.'nün sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz A.Ö.'ya Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Çiftçi, "Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz H.Ö.'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

İHA/DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler Van saray sokak köpeği saldırısı
