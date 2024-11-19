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5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayadı

5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayadı
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Dün akşam saatlerinde sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler infial yaratmıştı. 5 yaşındaki çocuğunun boğazına dayadığı bıçakla eşine tehditler savuran cani baba gözaltına alındı.

İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tahditler savurup, 5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba, infial uyandıran görüntülerin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran Ş.A. (32), 5 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Ş.A. isimli şahsın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir Valiliği de konuyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 18 Kasım 2024 tarihinde paylaşılan görüntülerde, Burdur’da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.’yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

İHA

Etiketler cani baba boğazına bıçak dayadı tehdit
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