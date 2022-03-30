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  4. 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Mide bulandıran olayda yeni gelişme

5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Mide bulandıran olayda yeni gelişme

5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Mide bulandıran olay Şanlıurfa'da yaşandı. Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet A., iddiaya göre, 28 Mart'ta sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. A., burada çocuğa cinsel tacizde bulundu.

Küçük kızın bağırmasıyla gelen aile üyeleri ile mahalleli, A.'a sopalarla saldırdı. Dükkana sığınan Al, polis ekiplerince gözaltına alınıp, zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

Etiketler cinsel istismar çocuk 5 yaş
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