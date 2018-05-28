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  4. 28 Mayıs 2018 09:53

5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin restoranında yangın çıktı.

5 yıldızlı otelde yangın paniği
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Manavgat'a bağlı Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde kahvaltı hazırlıklarının yapıldığı saat 05.00 sıralarında restoran kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otel çalışanları bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer taraftan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bilgi verdi.



Otele Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat İstasyon Amirliği'nden çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangının ardından otel çalışanları büyük zarar gören restoranda bulunan eşyaları dışarı çıkardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

otel , antalya , manavgat
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