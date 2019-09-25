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  4. 25 Eylül 2019 21:36

"50 Kuruş" kavgası nedeniyle boğazından bıçakladı

Aydın'da bir kişi, tuvalet görevlisiyle ücret konusunda tartıştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce şüpheli tuvalet görevlisini boğazından bıçaklayarak yaraladı.

50 Kuruş kavgası nedeniyle boğazından bıçakladı
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Aydın'da tartıştığı tuvalet görevlisini boğazından bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı
 
İddiaya göre, Bey Camisi'nin bahçesinde yer alan tuvalete giden C.K (62), tuvalet çalışanı B.S'ye (30) 1 lira verdi. B.S'nin, ücretin 1,5 lira olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden ikili, vatandaşların müdahalesi üzerine ayrıldı ve karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Bir süre sonra tuvalete giden C.K, yeniden tartıştığı B.S'yi boğazından bıçakla yaraladı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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