500 bin TL'lik hırsızlık sonrasında yakalanan hırsız mahkeme tarafından serbest bırakıldı!

Samsun'da bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bir büfeden 19 Kasım günü saat 03.00 sıralarında yaklaşık 500 bin lira değerinde sigara, alkol, kuruyemiş, çikolata ve çeşitli tekel ürünleri çalındı.

Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda olayın şüphelisinin B.G. (43) olduğu tespit edildi.

20 Kasım günü düzenlenen operasyonda B.G., İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada suça konu 114 adet açılmamış alkol şişesi, 264 paket farklı markalarda sigara ile çeşitli kuruyemiş, çikolata ve meşrubatlar ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler tutanakla iş yeri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan B.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

DHA / İHA