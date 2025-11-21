  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 500 bin TL'lik hırsızlık sonrasında yakalanan hırsız mahkeme tarafından serbest bırakıldı!

500 bin TL'lik hırsızlık sonrasında yakalanan hırsız mahkeme tarafından serbest bırakıldı!

500 bin TL'lik hırsızlık sonrasında yakalanan hırsız mahkeme tarafından serbest bırakıldı!
Güncelleme:

Samsun'da bir büfeden yaklaşık 500 bin lira değerinde ürün çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bir büfeden 19 Kasım günü saat 03.00 sıralarında yaklaşık 500 bin lira değerinde sigara, alkol, kuruyemiş, çikolata ve çeşitli tekel ürünleri çalındı.

Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda olayın şüphelisinin B.G. (43) olduğu tespit edildi.

20 Kasım günü düzenlenen operasyonda B.G., İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada suça konu 114 adet açılmamış alkol şişesi, 264 paket farklı markalarda sigara ile çeşitli kuruyemiş, çikolata ve meşrubatlar ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler tutanakla iş yeri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan B.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

DHA / İHA

text-ad
Etiketler hırsız Hırsızlık 500 bin TL'lik hırsızlık serbest kaldı serbest bırakıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü! Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü! Acun Ilıcalı durmuyor! Survivor adasının yeni ünlüsü belli oldu! Acun Ilıcalı durmuyor! Survivor adasının yeni ünlüsü belli oldu! Bahçeli ''ben giderim'' demişti, MHP'de bebek katili Öcalan'ı ziyaret edecek isim belli oldu Bahçeli ''ben giderim'' demişti, MHP'de bebek katili Öcalan'ı ziyaret edecek isim belli oldu Gözü dönmüş sapık kamerada! Güpe gündüz genç kadına saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! Gözü dönmüş sapık kamerada! Güpe gündüz genç kadına saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi için ezber bozan açıklamalar İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi için ezber bozan açıklamalar İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için çılgın tahminler! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için çılgın tahminler! Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu! Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu! İstanbul'u terk edip Ege'nin cennetine yerleşen ünlü şarkıcı semt pazarında pazarcı oldu İstanbul'u terk edip Ege'nin cennetine yerleşen ünlü şarkıcı semt pazarında pazarcı oldu
Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada sürpriz tanığın ifadeleri ortaya çıktı Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada sürpriz tanığın ifadeleri ortaya çıktı Süper Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu babasının efsane aracını bulup satın aldı Süper Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu babasının efsane aracını bulup satın aldı Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: Günde 1.731 kişi arttı! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: Günde 1.731 kişi arttı! Evinde ölü bulunmuş ve zehirlendiği iddia edilmişti.. Korkunç cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı! Evinde ölü bulunmuş ve zehirlendiği iddia edilmişti.. Korkunç cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı! Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia Nagehan Alçı'dan ''otel odası'' ve ''yasak aşk'' iddiaları için yeni açıklama! Nagehan Alçı'dan ''otel odası'' ve ''yasak aşk'' iddiaları için yeni açıklama! Bahçeli elinde 50 bin canı olan bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediğini açıkladı Bahçeli elinde 50 bin canı olan bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediğini açıkladı Akit TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay ifadeler: ''Dini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın'' Akit TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay ifadeler: ''Dini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın'' CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı İstanbul'da bir hakim miras kavgasında kendi kardeşini vurdu! İstanbul'da bir hakim miras kavgasında kendi kardeşini vurdu!