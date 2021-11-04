500 liralık nafaka yüzünden katledildi!

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki kocasıyla nafaka yüzünden tartışan kadın, 12 yerinden bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan kadın 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ç. (62), bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Ç.'nin annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi.

Evin önünde bir süre bekleyen zanlı, daha sonra elindeki bıçakla boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Ç.'ye saldırdı. Behiye Ç., vücudunun 12 yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın 8 gün sonra hayatını kaybetti. Ali Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BABAM MÜEBBET ALSIN"

Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen talihsiz kadının oğlu Ahmet Ç., "Bu duruma kimsenin sessiz kalmasını istemiyorum. Annemi öldüren babama sesleniyorum, İnşallah müebbet yersin. Anneler ölmesin, annelere bir şey olmasın. Dünyada tek dileğim budur" dedi.

DHA