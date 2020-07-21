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  4. 21 Temmuz 2020 18:37

54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur şirketinde çalışan 50 yaşındaki Yılmaz Türkoğlu yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Antalya Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki bir sitede kiracı olarak yaşayan Yılmaz Türkoğlu'nun evinden gelen kokular üzerine bina sakinleri, ev sahibini aradı. Adrese gelen ev sahibi de evin balkonuna çıkarak, pencereden içeri baktı. Türkoğlu'nun yerde hareketsiz yattığını fark edip, 112 Acil'i aradı.

İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yılmaz Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaklaşık 2 yıldır yalnız yaşadığı ve bir tur şirketinde çalıştığı öğrenilen Yılmaz Türkoğlu'nun ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belli olacak.

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