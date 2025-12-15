55 ilde dev operasyon: 301 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçla mücadele kapsamında son 6 günde 55 ilde düzenlenen operasyonlarda 301 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 55 il merkezli 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, Yasa dışı bahis ve Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik son 6 gündür süren operasyonlarda 301 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 39’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi.

DHA