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55 yaşındaki müteahhitin feci ölümü

55 yaşındaki müteahhitin feci ölümü

Adana'da 55 yaşındaki bir müteahhit, balkonun cam kapısına çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, iddiaya göre iki çocuk babası müteahhit Melik Ejder Ç., sabah kahvaltısı için mutfakta hazırlık yapan eşine yardım etmek istedi.

AYAĞININ ALTINDAKİ KİLİM KAYDI
Mutfağa yönelen Ç., ayağının altındaki kilimin parke olan zeminde kayması sonucu dengesini kaybetti. Talihsiz adam, hızla balkonun cam olan kapısının alt kısmına çarptı. Kırılarak parçalanan cam parçaları, Ç.'un boğazını kesti.

BAŞI CAMDAN GİRİP DİĞER TARAFTAN ÇIKTI
Melik Ejder Ç.'nin başı camdan içeri girip diğer taraftan çıktı. Tüm bu yaşananlara tanıklık eden eşi ve iki çocuğu da büyük şok yaşadı.

EVDEN AĞIT SESLERİ YÜKSELDİ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, cam kapıda kanlar içinde kalan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evden ağıt sesleri yükselirken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İHA

Etiketler adana kilim cam balkon
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