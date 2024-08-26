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58 bin TL'lik drift kamerada

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Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü iş yeri sahiplerini çileden çıkarırken, sürücüye 58 bin TL para cezası kesildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 63. Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirsiz bir otomobil sokak üzerinde dakikalarca drift attı.

Çevrede bulunan vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Bir süre bu şekilde drift atan sürücü daha sonra bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü iş yeri sahiplerini çileden çıkarırken, sürücüye 58 bin TL para cezası kesildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede, drift atan aracın plakasını ve sürücüsünün M.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti. M.B.'ye yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı ve çeşitli maddelerden 58 bin 187 TL para cezası yazıldı.

İHA

Etiketler drift para cezası sürücü bursa
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