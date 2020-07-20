5'inci kattaki evden aşağı düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Bir mucize anı... Sonunda "çok şükür" dedirten bir anın görüntüsü... 2 yaşındaki çocuğu 5'inci kattaki evden aşağıya düşmesi yürekleri ağıza getiriyor... Ama mahalle halkının kahramanlığı alkışa değer... Çocuğun, evin dış duvarına sabitlemiş klimasına nasıl ulaştığı "cevaplanamayan" bir soru. Fakat küçük çocuğun ölümcül atlayışına hızla organize olup müdahale eden mahalle halkı, bu davranış ve refleks ile asla unutulmayacak. Çocuğun düşerken 1'inci kattaki dükkan tentesine çarpması da kurtulmasında elbette önemli bir etken. Küçük çocuğun kolunda küçük bir kırıkla kurtulması mucizenin diğer bir yönü...