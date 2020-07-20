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  4. 20 Temmuz 2020 16:22

5'inci kattaki evden aşağı düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

5'inci kattaki evinden aşağı düşen 2 yaşındaki küçük çocuk mucize bir şekilde sadece kolundan yaralanarak kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

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Bir mucize anı... Sonunda "çok şükür" dedirten bir anın görüntüsü... 2 yaşındaki çocuğu 5'inci kattaki evden aşağıya düşmesi yürekleri ağıza getiriyor... Ama mahalle halkının kahramanlığı alkışa değer... Çocuğun, evin dış duvarına sabitlemiş klimasına nasıl ulaştığı "cevaplanamayan" bir soru. Fakat küçük çocuğun ölümcül atlayışına hızla organize olup müdahale eden mahalle halkı, bu davranış ve refleks ile asla unutulmayacak. Çocuğun düşerken 1'inci kattaki dükkan tentesine çarpması da kurtulmasında elbette önemli bir etken. Küçük çocuğun kolunda küçük bir kırıkla kurtulması mucizenin diğer bir yönü...

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