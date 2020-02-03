  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Şubat 2020 17:50

6 gün önce kaybolan iş adamı ölü bulundu

Düzce'de, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Fethi Gürsoy'un cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

6 gün önce kaybolan iş adamı ölü bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde yaşayan Fethi Gürsoy, 28 Ocak'ta evinden ayrıldı. Gürsoy'un bir daha dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen Gürsoy, bulunamadı. Çamköy Mahallesi'nde bugün yol ile fındık bahçesi arasındaki çalıların ortasında yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, 6 gündür haber alınamayan Fethi Gürsoy'a ait olduğu anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürsoy'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Bir süredir unutkanlık sorunu yaşadığı öğrenilen Fethi Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.




DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tarla , düzce , kayıp iş adamı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM