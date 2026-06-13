  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 6 gündür her yerde aranan yaşlı kadından acı haber

6 gündür her yerde aranan yaşlı kadından acı haber

6 gündür her yerde aranan yaşlı kadından acı haber
Güncelleme:

Giresun'un Görele ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 92 yaşındaki kadının cansız bedeni, evine 500 metre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde 6 gündür endişeyle sürdürülen kayıp arama çalışmalarından acı haber geldi. Menteşe köyünde yalnız yaşayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 92 yaşındaki A.İ., evine yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık arazide ölü olarak bulundu.

Jandarma ve Köylülerin 6 Günlük Arama Çalışması

Görele'ye bağlı Menteşe köyündeki evinde tek başına yaşamını sürdüren A.İ.'ye ulaşamayan yakınları, durumu hızla jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, köy halkı ve gönüllü vatandaşların da yoğun katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyeti başlattı. Kesintisiz devam eden 6 günlük aramaların ardından, yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık alanda tespit edildi.

İlk İncelemelerde Şüpheli Bulguya Rastlanmadı

Olay yerine sevk edilen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk fiziki değerlendirmelerde, A.İ.'nin vücudunda herhangi bir darp, yara veya şüpheli bulguya rastlanmadığı kamuoyuna yansıdı. Adli kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Giresun Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Real Madrid'in başına geçen Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı
Real Madrid'in başına geçen Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı
Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi
Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi
Yaz günü sel kabusu: Sağanak ve dolu hayatı felç etti!
Yaz günü sel kabusu: Sağanak ve dolu hayatı felç etti!
Dolandırıcıların tuzağına düştü; 7.5 milyon TL'yi elleriyle teslim etti!
Dolandırıcıların tuzağına düştü; 7.5 milyon TL'yi elleriyle teslim etti!
LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi!
Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi!
Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
Etiketler giresun görele kayıp kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü! Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü! İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti! İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti! Önce sağanak ardından kavurucu sıcaklar geliyor! Önce sağanak ardından kavurucu sıcaklar geliyor! Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak'' Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak'' Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor HSK kararnamesi yayımlandı: Binlerce savcı ve hakimin görev yeri değişti HSK kararnamesi yayımlandı: Binlerce savcı ve hakimin görev yeri değişti 42'si kırmızı bültenli, 90 suçlu daha Türkiye'ye iade edildi 42'si kırmızı bültenli, 90 suçlu daha Türkiye'ye iade edildi Türkiye'nin konuştuğu soygunda 2 firari teslim oldu! Türkiye'nin konuştuğu soygunda 2 firari teslim oldu! LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
İstanbullular dikkat: Bir ilçede denize girmek yasaklandı İstanbullular dikkat: Bir ilçede denize girmek yasaklandı Adım adım barışa... Trump, İran'la anlaşma için yeni tarih verdi! Adım adım barışa... Trump, İran'la anlaşma için yeni tarih verdi! SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum'' Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum'' Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başladı Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başladı 900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu 900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi! Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi! 6 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı! 6 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı! İki dev şirketin CEO'suna ''Turkuaz Kart'' verildi İki dev şirketin CEO'suna ''Turkuaz Kart'' verildi