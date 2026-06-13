6 gündür her yerde aranan yaşlı kadından acı haber

Giresun'un Görele ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 92 yaşındaki kadının cansız bedeni, evine 500 metre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde 6 gündür endişeyle sürdürülen kayıp arama çalışmalarından acı haber geldi. Menteşe köyünde yalnız yaşayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 92 yaşındaki A.İ., evine yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık arazide ölü olarak bulundu.

Jandarma ve Köylülerin 6 Günlük Arama Çalışması

Görele'ye bağlı Menteşe köyündeki evinde tek başına yaşamını sürdüren A.İ.'ye ulaşamayan yakınları, durumu hızla jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, köy halkı ve gönüllü vatandaşların da yoğun katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyeti başlattı. Kesintisiz devam eden 6 günlük aramaların ardından, yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık alanda tespit edildi.

İlk İncelemelerde Şüpheli Bulguya Rastlanmadı

Olay yerine sevk edilen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk fiziki değerlendirmelerde, A.İ.'nin vücudunda herhangi bir darp, yara veya şüpheli bulguya rastlanmadığı kamuoyuna yansıdı. Adli kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Giresun Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İHA