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  4. 07 Mayıs 2017 17:02

6 sokak köpeğinin iğneyle zehirlendiği iddia edildi

Zonguldak'ta 6 sokak köpeğinin "zehirli iğne" ile öldürüldüğü iddia edildi.

6 sokak köpeğinin iğneyle zehirlendiği iddia edildi
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 sokak köpeğinin  "zehirli iğne" ile itlaf edildiği iddia edildi.

İlçedeki bir köprünün altında 6 sokak köpeği, çevredeki vatandaşlar  tarafından ölü bulundu. Vatandaşlar hayvanların zehirli iğne ile dolaşan sivil giyimli bir  kişi tarafından itlaf edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Nevzat Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, başka sokak köpeklerinin  öldürülmemesi için yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren Kurt, "Yeni köprü  altında dolaşırken yolun kenarında 2, deniz tarafında birkaç ölü köpek gördüm.  Temizlik işçisi bir tanesini çöp kutusunun içine atmış. Benim gördüğüm ve  duyduğum 6 köpeğin zehirlendiği yönünde. Temizlik işçisinin dediğine göre,  'elinde şırıngayla gezen biri köpekleri' zehirliyormuş. Bunu yapanlar insan  olamazlar. Sokak köpeklerine sahip çıkmamız gerekirken onları öldürüyoruz." diye  konuştu.

Belediye Başkanı Nuri Tekin de belediye olarak böyle bir  uygulamalarının olmadığını belirterek, "Olayı kimin yaptığını zabıta ekiplerimiz  araştırıyor. Bu tarz şeyleri kabul etmiyoruz. Biz sokak köpeklerine barınma  merkezinde bakıyoruz. Bunu yapanı bulmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."  dedi.

AA

sokak köpeği , zehirleme , zonguldak