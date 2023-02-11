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6 TIR’lık gıda yardımını çaldılar, böyle yakalandılar

6 TIR’lık gıda yardımını çaldılar, böyle yakalandılar
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Depremzedelere gönderilen 6 TIR'lık gıda malzemesini, kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, çalan 2 şüpheli de yakalandı.

Hatay’da depremi fırsat bilen şüpheliler, hasarlı binalara girerek hırsızlık yaptı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kent genelinde birçok eve girerek hırsızlık yapan 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok miktarda ziynet eşyası, banka kartları, 70 bin TL ve 11 bin dolar, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya ele geçirildi.

Ayrıca Hatay’da depremzedelere gönderilen 6 TIR dolusu gıda malzemesinin de çalındığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, 6 TIR’lık gıda malzemesini alarak çiftlikte depoladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yardım malzemelerine de el konuldu.

 

Etiketler 6 TIR’lık gıda yardımı çiftlik hırsız
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