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6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar çıkmadı

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar çıkmadı
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Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki bir kişi ile "dini nikahla evlendirip" istismara maruz kalmasına neden olduğu gerekçesiyle bugün görülen davada karar çıkmadı. Davanın bir sonraki duruşması 5 Haziran saat 9.30'da görülecek.

Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki bir kişi ile "dini nikahla evlendirip" istismara maruz kalmasına neden olduğu gerekçesiyle bugün görülen davada karar çıkmadı. Davanın bir sonraki duruşması 5 Haziran saat 9.30'da görülecek.

Hatırlanacağı gibi Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G.'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yı, 29 yaşındaki K.İ. ile "dini nikahla evlendirip" istismara maruz kalmasına neden olması sebebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede K.İ. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Y.Z.G. ve anne F.G. hakkında da ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Y.Z.G ve K.İ.'nin tutuklu, anne F.G.'in tutuksuz yargılandığının davasın üçüncü duruşması bugün görüldü. Ancak dava 5 Haziran saat 09:30'a ertelendi.

İlk duruşmanın gerçekleştiği 30 Ocak’ta mahkeme heyeti davayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesi kararı aldı. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istemişti. 

 

Etiketler 6 yaşındaki çocuğa istismar 6 yaşındaki çocuğa istismar davası hiranur
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