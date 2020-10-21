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  4. 21 Ekim 2020 21:41

6 yıl hapisle aranan şüpheli bakın nerede yakalandı?

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, geldiği adliyede polis tarafından yakalandı.

6 yıl hapisle aranan şüpheli bakın nerede yakalandı?
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Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve hakkında yakalama emri bulunan G.K., bir davayla ilgili bilgi almak için geldiği Keşan Adalet Sarayı'ndaki polislerin dikkati üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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