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  4. 05 Haziran 2020 21:22

6 yıllık eşini boğazından ve yüzünden bıçaklayan zanlı tutuklandı

Gaziantep'de i 6 yıllık eşi Emmun Ateş'e şiddet uygulayıp boğazından ve yüzünden bıçaklayan zanlının tutuklandığı bildirildi.

6 yıllık eşini boğazından ve yüzünden bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Turgut Ateş'in tutuklandığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 2 Haziran 2020 tarihinde E.A isimli bir vatandaşımız resmi nikahlı eşi T.A. tarafından şiddete maruz kalmış ve olay sonrasında E.A,  112 ekiplerimiz tarafından Tıp Fakültesi Hastanesine intikal ettirilmiştir. 

Akabinde sosyal medyaya yansıyan olayda E.A.'nın polis tarafından alınan ifadesinde eşi T.A. ile  sorunları olduğu, kavga etmeleri sonucunda E.A.'nın yaralandığı ve daha önce aralarında bu tür şikayete konu herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılmıştır.  

 
E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte şüpheli T.A. olay sonrası yakalanarak 03.06.2020 tarihinde çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir."

 

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