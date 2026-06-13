  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 6 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı!

6 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı!

Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020'de işlenen A.B. cinayetinin JASAT ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldığını duyurdu. İfadelerdeki çelişkileri çözen özel ekip, düzenlenen operasyonla aralarında maktulün akrabalarının da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı; adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise tutuklandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılından bu yana faili meçhul kalan cinayet dosyası, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda aydınlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 18 Eylül 2020 tarihinde ateşli silahla vurularak öldürülen A.B. cinayetinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çözüldüğünü ve olayla bağlantılı 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini kamuoyuna duyurdu.

7 Aylık  Çalışma ve İfadelerdeki Çelişkiler

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde alanında uzman personellerden oluşan özel bir çalışma grubu kuruldu. Dosyayı en başından ele alan JASAT ekipleri; tüm ifade tutanaklarını, otopsi sonuçlarını ve kriminal inceleme raporlarını aylarca süren bir mesaiyle yeniden analiz etti. Yaklaşık 7 ay süren bu planlı faaliyetin sonucunda, olayla ilgili daha önce ifadesine başvurulan bazı şahısların beyanlarında ciddi tutarsızlıklar ve çelişkiler olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Akraba ve Köylü Çıktı

Çelişkili ifadelerin peşine düşen güvenlik güçleri, cinayetle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen isimleri belirleyerek harekete geçti. 8 Haziran tarihinde düzenlenen geniş çaplı şafak operasyonunda, aralarında maktul A.B.'nin akrabaları ve köylülerinin de bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dicle Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Real Madrid'in başına geçen Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı
Real Madrid'in başına geçen Mourinho'nun Arda Güler planı ortaya çıktı
Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi
Altın fiyatlarında düşüş bitti mi? İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi
Yaz günü sel kabusu: Sağanak ve dolu hayatı felç etti!
Yaz günü sel kabusu: Sağanak ve dolu hayatı felç etti!
Dolandırıcıların tuzağına düştü; 7.5 milyon TL'yi elleriyle teslim etti!
Dolandırıcıların tuzağına düştü; 7.5 milyon TL'yi elleriyle teslim etti!
LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi!
Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi!
Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
Etiketler diyarbakır Dicle cinayet jasat faili meçhul cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü! Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü! İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti! İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti! Önce sağanak ardından kavurucu sıcaklar geliyor! Önce sağanak ardından kavurucu sıcaklar geliyor! Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak'' Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak'' Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor HSK kararnamesi yayımlandı: Binlerce savcı ve hakimin görev yeri değişti HSK kararnamesi yayımlandı: Binlerce savcı ve hakimin görev yeri değişti 42'si kırmızı bültenli, 90 suçlu daha Türkiye'ye iade edildi 42'si kırmızı bültenli, 90 suçlu daha Türkiye'ye iade edildi Türkiye'nin konuştuğu soygunda 2 firari teslim oldu! Türkiye'nin konuştuğu soygunda 2 firari teslim oldu! LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
İstanbullular dikkat: Bir ilçede denize girmek yasaklandı İstanbullular dikkat: Bir ilçede denize girmek yasaklandı Adım adım barışa... Trump, İran'la anlaşma için yeni tarih verdi! Adım adım barışa... Trump, İran'la anlaşma için yeni tarih verdi! SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum'' Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum'' Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başladı Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başladı 900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu 900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi! Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi! İki dev şirketin CEO'suna ''Turkuaz Kart'' verildi İki dev şirketin CEO'suna ''Turkuaz Kart'' verildi