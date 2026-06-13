6 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı!

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020'de işlenen A.B. cinayetinin JASAT ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldığını duyurdu. İfadelerdeki çelişkileri çözen özel ekip, düzenlenen operasyonla aralarında maktulün akrabalarının da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı; adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise tutuklandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılından bu yana faili meçhul kalan cinayet dosyası, jandarma ekiplerinin takibi sonucunda aydınlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 18 Eylül 2020 tarihinde ateşli silahla vurularak öldürülen A.B. cinayetinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çözüldüğünü ve olayla bağlantılı 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini kamuoyuna duyurdu.

7 Aylık Çalışma ve İfadelerdeki Çelişkiler

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde alanında uzman personellerden oluşan özel bir çalışma grubu kuruldu. Dosyayı en başından ele alan JASAT ekipleri; tüm ifade tutanaklarını, otopsi sonuçlarını ve kriminal inceleme raporlarını aylarca süren bir mesaiyle yeniden analiz etti. Yaklaşık 7 ay süren bu planlı faaliyetin sonucunda, olayla ilgili daha önce ifadesine başvurulan bazı şahısların beyanlarında ciddi tutarsızlıklar ve çelişkiler olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Akraba ve Köylü Çıktı

Çelişkili ifadelerin peşine düşen güvenlik güçleri, cinayetle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen isimleri belirleyerek harekete geçti. 8 Haziran tarihinde düzenlenen geniş çaplı şafak operasyonunda, aralarında maktul A.B.'nin akrabaları ve köylülerinin de bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dicle Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

DHA