  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 600 milyonluk dev yolsuzluk iddiası! MASAK düğmeye bastı; müdür her yerde aranıyor

600 milyonluk dev yolsuzluk iddiası! MASAK düğmeye bastı; müdür her yerde aranıyor

Güncelleme:

Giresun Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturma, akılalmaz bir yolsuzluk ağını ortaya çıkardı. İlk belirlemelere göre kamu kaynaklarından 600 milyon liranın usulsüz işlemlerle buharlaştığı iddia ediliyor.

Giresun'un Dereli ilçesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük yerel yolsuzluk iddialarından biriyle sarsılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan incelemelerde, yaklaşık 600 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. MASAK raporları ve bakanlık müfettişlerinin radarına giren olayda; sahte projeler, usulsüz ödenek aktarımları ve spor kulüplerine yapılan gizemli yardımlar mercek altında. Bir numaralı şüpheli İlçe Müdürü M.U.'nun yurt dışına kaçtığı iddia edilirken, mal varlıklarına el konulması gündemde. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin ortak yürüttüğü titiz çalışma, Dereli İlçe Müdürlüğü'ndeki devasa para trafiğini deşifre etti. İddiaların odağındaki isim olan İlçe Müdürü M.U.'nun hesap hareketleri, buz dağının görünen kısmını ortaya çıkardı.

Hayalet Projeler ve Sahte Kayıtlar

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; bakanlık tarafından gönderilen ödeneklerin, gerçekte var olmayan "hayalet projeler" üzerinden farklı şahıs ve kurum hesaplarına aktarıldığı öne sürülüyor. Ayrıca sistem üzerinden kayıtların eksik işlendiği ve evrakta sahtecilik yapıldığı yönündeki bulgular da dosyanın en kritik noktalarını oluşturuyor.

600 Milyon Liralık Zarar: Şüpheli Müdür Sır Oldu!

Kamu zararının ilk etapta 600 milyon liraya ulaştığının değerlendirilmesi, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan İlçe Müdürü M.U.'nun ise bir süre önce izne ayrıldığı ve o günden bu yana kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. M.U.'nun yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duran emniyet güçleri, sınır kapılarında ve havalimanlarında incelemelerini yoğunlaştırdı.

Spor Kulüpleri ve Ticari İlişkiler Mercek Altında

MASAK raporuyla derinleşen soruşturmada sadece nakit para akışı değil, mülk edinimleri de inceleniyor. Şüpheli M.U.’nun mal varlığı, ticari faaliyetleri ve taşınmaz varlıkları takibe alındı. Ayrıca, iddialar arasında kamu kaynaklarının bazı spor kulüplerine "maddi destek" adı altında aktarıldığı bilgisi de yer alıyor. Müfettişler, bu yardımların kaynağını ve hangi yollarla kulüplere ulaştırıldığını tek tek analiz ediyor.

Giresun Valiliği ve adli makamların konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapması beklenirken, bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar bu devasa bütçenin akıbetini merakla bekliyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
Karadeniz'de korku dolu anlar: 15 metre derinlikte baygın halde bulundu
Karadeniz'de korku dolu anlar: 15 metre derinlikte baygın halde bulundu
Erkenci hasat için kollar sıvandı: Bahçede kilosu 80 TL
Erkenci hasat için kollar sıvandı: Bahçede kilosu 80 TL
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
Etiketler giresun dereli yolsuzluk ilçe tarım ve orman müdürlüğü Tarım ve Orman Müdürlüğü soruşturma masak kamu zararı yolsuzluk soruşturması video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada! İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada! Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...'' Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...'' Üniversite hastanesinde skandal iddia! Çok sayıda gözaltı var! Üniversite hastanesinde skandal iddia! Çok sayıda gözaltı var! Survivor'un iddialı ismiydi... Bebeği 1 yaşına girmeden eşinden boşandığını açıkladı! Survivor'un iddialı ismiydi... Bebeği 1 yaşına girmeden eşinden boşandığını açıkladı! SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı! Bu sonuçlar olay olacak! SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı! Bu sonuçlar olay olacak! Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı Uzak Şehir'de izleyiciyi isyan ettiren sahne: Pakize ve Meryem öldü mü? Uzak Şehir'de izleyiciyi isyan ettiren sahne: Pakize ve Meryem öldü mü? Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı Beşiktaş'ta kritik Sergen Yalçın zirvesi! Yeni sezon için kesin karar verildi! Beşiktaş'ta kritik Sergen Yalçın zirvesi! Yeni sezon için kesin karar verildi!
Avukat kızının çakar skandalı Emin Pazarcı'nın başını yaktı Avukat kızının çakar skandalı Emin Pazarcı'nın başını yaktı Alanya sahilinde kıyıya vuran paketten kirli bir servet çıktı! Alanya sahilinde kıyıya vuran paketten kirli bir servet çıktı! Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı! Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı! Bu pazar 6 belde de seçim var! Tam 10 bin seçmen sandık başına gidiyor! Bu pazar 6 belde de seçim var! Tam 10 bin seçmen sandık başına gidiyor! Ahmet Türk'ün Kürdistan hadsizliğine tokat gibi yanıt: ''Ne Kürdistan'ı lan!'' Ahmet Türk'ün Kürdistan hadsizliğine tokat gibi yanıt: ''Ne Kürdistan'ı lan!'' Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi Türkiye'nin en büyük ikinci barajında nefes kesen anlar... Türkiye'nin yeni adrenalin rotası oluyor! Türkiye'nin en büyük ikinci barajında nefes kesen anlar... Türkiye'nin yeni adrenalin rotası oluyor! Outlet mağazalarındaki büyük tuzak ortaya çıktı: Aynı marka, aynı logo ama kalite bambaşka! Outlet mağazalarındaki büyük tuzak ortaya çıktı: Aynı marka, aynı logo ama kalite bambaşka! Sapanca'nın lüks otelinde korkunç olay! Genç kadın havuzda hayatını kaybetti! Sapanca'nın lüks otelinde korkunç olay! Genç kadın havuzda hayatını kaybetti! AK Parti'de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammında Temmuz alarmı! AK Parti'de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammında Temmuz alarmı!