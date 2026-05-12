600 milyonluk dev yolsuzluk iddiası! MASAK düğmeye bastı; müdür her yerde aranıyor

Giresun Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturma, akılalmaz bir yolsuzluk ağını ortaya çıkardı. İlk belirlemelere göre kamu kaynaklarından 600 milyon liranın usulsüz işlemlerle buharlaştığı iddia ediliyor.

Giresun'un Dereli ilçesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük yerel yolsuzluk iddialarından biriyle sarsılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan incelemelerde, yaklaşık 600 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. MASAK raporları ve bakanlık müfettişlerinin radarına giren olayda; sahte projeler, usulsüz ödenek aktarımları ve spor kulüplerine yapılan gizemli yardımlar mercek altında. Bir numaralı şüpheli İlçe Müdürü M.U.'nun yurt dışına kaçtığı iddia edilirken, mal varlıklarına el konulması gündemde.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin ortak yürüttüğü titiz çalışma, Dereli İlçe Müdürlüğü'ndeki devasa para trafiğini deşifre etti. İddiaların odağındaki isim olan İlçe Müdürü M.U.'nun hesap hareketleri, buz dağının görünen kısmını ortaya çıkardı.

Hayalet Projeler ve Sahte Kayıtlar

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; bakanlık tarafından gönderilen ödeneklerin, gerçekte var olmayan "hayalet projeler" üzerinden farklı şahıs ve kurum hesaplarına aktarıldığı öne sürülüyor. Ayrıca sistem üzerinden kayıtların eksik işlendiği ve evrakta sahtecilik yapıldığı yönündeki bulgular da dosyanın en kritik noktalarını oluşturuyor.

600 Milyon Liralık Zarar: Şüpheli Müdür Sır Oldu!

Kamu zararının ilk etapta 600 milyon liraya ulaştığının değerlendirilmesi, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan İlçe Müdürü M.U.'nun ise bir süre önce izne ayrıldığı ve o günden bu yana kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. M.U.'nun yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duran emniyet güçleri, sınır kapılarında ve havalimanlarında incelemelerini yoğunlaştırdı.

Spor Kulüpleri ve Ticari İlişkiler Mercek Altında

MASAK raporuyla derinleşen soruşturmada sadece nakit para akışı değil, mülk edinimleri de inceleniyor. Şüpheli M.U.’nun mal varlığı, ticari faaliyetleri ve taşınmaz varlıkları takibe alındı. Ayrıca, iddialar arasında kamu kaynaklarının bazı spor kulüplerine "maddi destek" adı altında aktarıldığı bilgisi de yer alıyor. Müfettişler, bu yardımların kaynağını ve hangi yollarla kulüplere ulaştırıldığını tek tek analiz ediyor.

Giresun Valiliği ve adli makamların konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapması beklenirken, bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar bu devasa bütçenin akıbetini merakla bekliyor.

İHA