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65 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 3 tutuklama

65 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 3 tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli depremde onlarca kişiye mezar olan İsias Otel davasında 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman’da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye B., Şule Ö., Ahmet B., Mehmet Fatih B. ve Efe B. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Efe B., Ahmet B. ve Mehmet Fatih B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye B. ile Şule Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Şule Ö. ve Ulviye B.’a yurt dışı yasağı verildiği öğrenildi.

Etiketler MARAŞ DEPREM otel
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