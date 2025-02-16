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650 TL için en yakın arkadaşını katletti

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Bursa’da 650 lira borçlu olduğu arkadaşını alacak verecek nedeniyle arabada başından vurup uçurumdan aşağı attı.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Bursa’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkiinde meydana geldi. Arkadaşı D.Ö., ile aynı araçta giden 22 yaşındaki M.A., 650 lira borcunu isteyince, ikili arasında tartışma çıktı.

Artan tansiyon sonrası D.Ö., yanında taşıdığı tabanca ile M.A.’a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden M.A.’ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından M.A.’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
2 saatte yakalandı

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. 

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen D.A.’nın işlemleri devam ediyor.

İHA

Etiketler bursa arkadaş cinayeti 650 tl 650 tl cinayeti
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