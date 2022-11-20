  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 6'ıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi

6'ıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi

6'ıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi
Güncelleme:

İstanbul Ümraniye'de 6 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ümraniye Altınşehir Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Sadri B. (55) bilinmeyen nedenle pencereden bina boşluğundaki terasa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Sadri B.’ye ulaşmak için merdiven yardımıyla zemin kattaki iş yerinin terasına çıktı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Sadri B’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 

Mahalle sakini "Tanıyoruz komşumuz ama isim olarak bilmiyoruz. En üst katta yaşıyordu. Nasıl oldu bilmiyoruz" dedi

DHA

Etiketler ümraniye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aleyna Tilki süper mini eteğinin azizliğine uğradı
Özel hastanede kan donduran görüntüler
TSK'nın Pençe Kılıç harekatı HDP'yi rahatsız etti! Skandal açıklama
Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler listesini güncelledi
Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı
Mesajları ifşa olan Gökhan Çıra, fenomen Ayşe Bade'ye ateş püskürdü
Otomobil fiyatlarına kur zammı geldi
''İstanbul'da asgari ücretle çalışan yok'' dedi, canlı yayın karıştı
Pençe Kılıç harekatının bilançosu açıklandı
Şaşkına çeviren hırsızlık! Kapı ve duvarları kırıp 15 evi soydular