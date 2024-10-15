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7 gündür aranan Rus uyruklu kadın ölü bulundu

7 gündür aranan Rus uyruklu kadın ölü bulundu
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Ordu'da 7 gün önce kaybolan Rus uyruklu kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

Rus uyruklu 57 yaşındaki Margarita K.’dan, 8 Ekim’de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince kayıp şahıs olarak aranan kadının, Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkiinde bulunan fındık bahçesinde cesedine ulaşıldı. Şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve 1 yıl içerisinde 2 defa intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler ordu kayıp kadın rus fındık bahçesi
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