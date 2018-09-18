7 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf

Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresinde Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak boş durumdaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Korkunç kaza böyle görüntülendi

Otobüste ikisi şoför, biri muavin 36 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kaza sonrası su kanalına düşen otobüs vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken, olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından tahkikat yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Hastane morguna gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Deniz Gökçe'nin babası Ali Gökçe de morg önünde bekleyişini sürdürüyor.

Acılı baba Ali Gökçe, gazetecilere açıklamasında, nakliyecilik yaptığını ve kamyonuyla İstanbul'dan Antalya'ya doğru gittiğini söyledi.

Afyonkarahisar'daki kazayı görünce aracını yol kenarına park ederek otobüsün yanına gittiğini anlatan baba Gökçe, şunları anlattı:

"Oğlum olduğunu arabanın plakasından anladım. Çalıştığı arabanın plakasını biliyordum, öyle öğrendim. Tesadüfen durdum yolda. 'Belki oğlumun kullandığı değil başka bir otobüstür' diye hanımına plakayı sordum, 'şöyle şöyle plakalı araç mı?' dedim. O da 'evet' dedi. O zaman oğlumun olduğunu anladım. Tesadüfen gördüm ben de. Otobüs kazasını görünce ileriye arabayı park ettim. Otobüsün yanına gelip plakasını görünce bildim. Yardım edilecek bir durum yoktu. Araç çukurdaydı. Zaten bütün ekipler olay yerindeydi. Çocukları Antalya'da, onlara haber verdim."

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaşamını yitiren 7 kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe ve muavin Mustafa Mercan ile Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç, Süleyman Başar ve Hasan Işık'ın (55) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazada ayrıca Nurullah Akın, Furkan Erseçkin (23), Emrah Tanır, İlkay Özçelik (32), Halil Arıkan (26), Halil Burak Arısoy (20), Muhittin Cebeci (22), Seda Yıldırım (22), Sema Uçar (24), Muhammed Akın (10), Beybuzar Akın (65), Sertaç Altun (40), Galip Göktuğ Uçar (25), Ali Sincar (46), Fatma Duman, Furkan Çiğdem (22), Mehmet Aytuğ Uçer (21), Ali Alptuğ Uçer (12), Nurcan Akdemir (25), Beytullah Sinan Aslan (34), Mehmet Salih Akın (44), Ahmet Necdet Coşguncan (18), Zehra Coşguncan (43), Samet Sarıkaya (20) ve Melike Ahsen Coşguncan (20) ile kimliği tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.

6 KİŞİ AĞIR YARALI

Öte yandan yaralılardan Nurullah Akın, Furkan Erseçkin, Emrah Tanır, İlkay Özçelik, Halil Arıkan ve Halil Burak Arısoy'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.