7 kişiyi öldüren katil zanlısı böyle hayatta kalmış

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet A., Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı. 6 gündür her yerde aranan katil zanlısının, bahçelerden topladığı meyveleri yiyerek hayatta kaldığı, ağaç kenarlarında uyuduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Meram ilçesinde husumetli olduğu D. ailesinden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet A., günlerden bu yana kaçtığı Toros Dağları mevkisinde özel harekat ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Günlerdir bölgedeki boş evleri didik didik arayan ekipler, A.'yı mezarlıkta yakaladı. Katil zanlısının günlerce doğada nasıl hayatta kaldığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

A.'nın, havaya uyarı atışı yapılarak durdurulup yakalandığı, üzerinde de tabanca ve 18 merminin ele geçirildiği belirtildi. Gelen ilk bilgilere göre A. bugüne kadar kırsal alandaki bahçelerde elma ve çeşitli meyveler yiyerek beslendi ve ağaç kenarlarında yatıp uyudu.

POŞETTEN ÇIKARDIĞI TABANCAYLA VURDU

Geçen cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta Yaşar D.'nin (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi K.'nin yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet A., bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar D., eşi İpek D. (62), çocukları Serap D. (36), Serpil D. (32), Sibel D. (30), Metin D. (45) ve Barış D. (35) yaşamını yitirdi.

TEPELİCE'DE ARACINI TERK ETTİ

Saldırının ardından kiraladığı araçla kaçan Mehmet A., kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkir ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Tepelice Mahallesi yakınına aracı terk etti. 45 dakikada mahallede dolaşan A., daha sonra dağlık ve ormanlık araziye kaçtı. A.'nın kiraladığı aracın uydu takip sisteminden aracı terk ettiği yerin Tepelice Mahallesi olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede geniş çapla arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı arama çalışmalarında Cinayet Büro Amirliği, Özel Harekat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilk olarak A.'nın Tepelice Mahallesi'nde başta babası ve dedesine ait olmak üzerine tüm akrabalarının evler, ahırları tek tek kontrol edildi. Daha sonra yakındaki Tepearası Mahallesi'ndeki başta sahibi il ve yurt dışında olan boş evler olmak üzere tüm evlere baskın yapılıp tek tek arandı. İnsansız hava aracının da kullanıldığı aramada Tepelice ve Tepearası Mahalleleri'nden kaçmış olabileceği üzerine durulan Üçpınar Mahallesi güzergahına doğru dağlık olan ormanlık arazideki mağaralar, menfezler, boş ağıllar arandı.

BAHÇELERDEKİ MEYVELERİ YİYEREK BESLENDİ

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde Özel Harekat ekipleri Üçpınar Mahallesi yakınları arazi taraması yaparken saat 17.50 sıralarında A.'yı, saklandığı mezarlıkta buldu. Polisi görünce kaçmaya çalışan A., havaya uyarı atışı yapılmasıyla durdurularak yakalandı. Yapılan üst aramasında üzerinde saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca ve 18 mermi ele geçirilen A.'nın, bugüne kadar kırsal alandaki bahçelerde elma ve çeşitli meyvelerini yiyerek beslendiği, ağaç kenarlarında yatıp uyuduğu belirtildi. Üzerinde olay sırasında giydiği kıyafetlerle yakalanan A.'un, günlerdir saklanarak yaşamını sürdürmesine rağmen kıyafetlerinin çok fazla kirli olmaması dikkat çekerken, akıllara eşi Zehra A.'nın, ilk ifadesinde eşinin temizlik ve eşyalarının düzenli olması konusunda titiz olduğunu yönündeki açıklamaları geldi. Bitkin olmadığı gözlenen A., sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

10 KİŞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hamile eşi Zehra A., annesi İsmihan A., babası İbrahim A., ablası Ayşe K.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HUSUMET 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Savcılık, husumetin 2010 yılında Yaşar D.'ye ait kedinin yan komşusu Lütfi K.'nin ailesi tarafından alınmasıyla başladığını saptadı. 29 Temmuz 2010 günü Lütfi K.'in eşi Ayşe K. ve kayınvalidesi İsmihan A., evin yanında tarlada biber toplarken iddiaya göre traktörle geçen Yaşar D., el işaretiyle İsmihan A.'yı gösterip hakarette bulundu. İki aile birbirlerinden 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu.



6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İki aile bireyleri arasında geçen 12 Mayıs'ta kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe K. ve eşi Lütfi K.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe K., bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi K. ve 1 kişinin tutukluluk hali devam ediyor. 22 Mayıs'ta iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili de 20 şikayetçi ve şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

DHA