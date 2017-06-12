7 kız öğrenciye cinsel istismar iddiası !

Adana'da 7 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen biyoloji öğretmeni 42 yaşındaki G.G. hakkında 182 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan sadece kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir Anadolu Lisesi'nde 7 öğrenci okul yönetimine biyoloji öğretmeni G.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Okul yönetiminin polise bildirmesiyle başlayan soruşturmada G.G. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suçlamayı kabul etmeyen G.G., "Zaman zaman, şaka olarak bazı sözler söyledim. Öğrencilerin saçlarındaki topuzlarına dokunduğum oldu. Kendi çocuğuma gösterdiğim sevgi gibi yanaklarını sıktım, burunlarını çektim. Herhangi bir cinsel istismar eyleminde bulunmadım" diye savunma yaptı. G.G. tutuklandı.



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, G.G.'nin öğrencileri, boynuna sarılarak, masaj yaptırarak, dövme bahanesiyle arkadan sarılarak ve göğüslerini ellemeye çalışarak cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından toplam 182 yıla kadar hapsi istenen G.G. hakkında 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.