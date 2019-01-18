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  4. 18 Ocak 2019 23:30

7 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Artvin'de 7 yaşındaki çocuk, evde bulunan tabancayla oynarken kendini vurdu.

7 yaşındaki çocuk kendini vurdu
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Artvin'de, 7 yaşındaki Alihan Ö., iddiaya göre evde bulunan tabancayla oynarken kendini başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Tütüncüler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan tabancayla oynayan Alihan Ö., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralanan Alihan Ö. yere yığıldı. Silah sesini duyan yakınları tarafından  Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülen Alihan Ö., tedaviye alındı. Alihan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

çocuk , ev , silah
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