7 yıl önce kaybolan reklamcının cesedi bulundu, kuzeni tutuklandı

Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Levent K.'ye (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 17 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Gözaltına alınan Ali Osman S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Levent K.'nin cesedi yaklaşık 17 saatlik çalışmayla çıkarıldı.



Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen 1 çocuk babası reklamcı Levent K., 2013 yılında ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, Levent K. kaybolduktan yaklaşık 4.5 yıl sonra güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o dönem yapılan aramalara karşın Levent K.'ye ulaşılamadı. 7 yıl sonra amca Hayati K.'nin, yeğeninin kaybolmasıyla ilgili ortağı Ali Osman S.'yi suçlaması üzerine soruşturmanın seyri değişti.





SU KUYUSUNDA CESEDİ BULUNDU

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, dün sabah kayıp Levent K.'nin teyzesinin oğlu Ali Osman S.'yi gözaltına aldı. Ali Osman S.'nin emniyetteki sorgusu sürerken Levent K.'nin kaybolduğu gün, en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman S.'nin Baklan ilçesi Hadim Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki su kuyusunda itfaiye ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye, 17 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki, ilk incelemede bir ayakkabı bulundu. Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede Levent K.'ye ait olduğu değerlendirilen çuval içinde parçalanmış ceset bulundu.





CESEDİ ÇIKARMAK 17 SAAT SÜRDÜ

Sabah saat 09.00'da başlayan arama çalışmaları kapsamında 120 santimetre çapında olan kuyunun ağzı kepçe yardımıyla açılarak genişletildi. Cesedin çıkartılması için itfaiye ekipleri tarafından kuyunun girişine makara kuruldu. Bir itfaiye eri kuyuya inerek ceset parçalarını çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. Kuyunun sürekli kaynaklardan beslenmesi nedeniyle içindeki su pompalarla boşaltılamadı. Ardından kuyunun yanında iş makineleriyle derin kuyu açılarak su boşaltılmaya çalışıldı. Suyun kuyuya sürekli dolması nedeniyle ceset yine çıkarılmayınca bu kez de olay yerine büyük pompa getirildi. Su bir yandan çekilirken, diğer yandan kuyuya inen itfaiyenin balık adamı, K.'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarını saat 02.00'de çıkarmayı başardı. Kuyudan 17 saatlik çalışmayla çıkarılan ceset parçaları otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





7 AY CEP TELEFONUNU KULLANMIŞ

Öte yandan, Levent K. ile en son görülen kişi olan Ali Osman S.'nin, poliste çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Ali Osman S.'nin, Levent K.'nin kullandığı otomobili de sattırdığı ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin K.'nin ruhsat sahibi olan babasını, "Oğlun sıkıştı otomobili sat parasını ona göndereceğim" diyerek kandırdığı, ancak satış sonrası parayı göndermediği ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin, yakınlarına ortağı Levent K.'nin İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği, bu nedenle yakınlarının merak etmemesini sağladığı belirlenirken, Levent K.'nin kaybolduktan sonra cep telefonunu da 7 ay kullandığı ortaya çıktı.



"İSTANBUL'A SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ DEDİ, AİLESİNİ OYALADI"

Kaybolduktan 7 yıl sonra kuyuda cesedi bulunan Levent K.'nin amcası Hayati K., 2.5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Kayıp Levent K.'nin teyzesinin oğlu Ali Osman S. İstanbul'a gittiğini söylüyor abime ve yengeme. 5 yıla yakın oyalamış. Hatta Levent'in kullandığı ağabeyime ait otomobili 'Levent'in paraya ihtiyacı var' deyip sattırıyor. 10 bin lira parayı göndermemiş. Daha sonra yengeme telefon ediyor, 'teyze levent abim aradı kıyafetlerini istiyor onları kargoyla göndereceğim' diyor. Yengem iki bavul kıyafet hazırlıyor bu kıyafetleri götürüp ona teslim ediyorlar, sonra bir hafta on gün sonra soruyorlar 'kıyafetler gitti mi levent abin aldın mı' diyorlar 'evet gönderdim İstanbul'dan şubenin birisinden aldı' diyor. 4,5 yıl sonra emniyete gidip kayıp için müracaat ettiğimizde, Levent'in kayıp olduğu zamanlarda Denizli dışına hiç çıkmadığını öğreniyoruz. Köyümüzde bulunan Ali Osman S.'nin evinin arkasındaki su kuyusuna atıldığı tespit edildi. Suçlular cezasını en kısa zamanda çekecekler en ağır cezayı çeksinler çünkü ne vardı da bu yapıldı, bunun yapılmasının sebebi neydi ki bu şekilde acımasızca canice insan öldürülüp de bir su kuyusunun içine atılmasındaki sebep neydi. Bir de aileyi kandırmanın anlamı neydi biz bunu anlamıyoruz. Ali Osman S.'nin bunu neden yaptığını biz de bilmiyoruz. Beraber reklam işi yapıyorlardı" dedi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KUZEN TUTUKLANDI

Levent K.'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Osman S., bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddeden Ali Osman S., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme hakiminin "Arkadaş ortamında adam öldürmekle ilgili sözler söylemişsin" sorusuna Ali Osman S., "Son 2 yıldır beni sürekli telefonla arayıp, cinayetle suçluyorlardı. Bunlardan bıkmıştım. Bu nedenle ben de 'Yaptıysam alsınlar, cezamı çekerim' dedim. Kuzenimle ilgili bir sıkıntım olmadı. Cinayeti ben işlemedim. Cep telefonunu da bana kendisi vermişti. Kuyuda bulunan cesedin Levent'e ait olup olmadığını bilmiyorum. O da çıkabilir, başkası da olabilir" dedi.



Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Ali Osman S., Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Kuyunun bulunduğu arazinin sahibi olan Ali Osman S.'nin babası Orhan S. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Osman S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



DNA TESTİ YAPILACAK

Öte yandan kuyuda bulunan çürümüş cesedin Levent K.'ya ait olup, olmadığının tespiti için Pamukkkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak DNA testi için oğlu Ramazan K.'dan doku ve kan örneği alındı.