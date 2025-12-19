70 milyon TL'lik sahte fatura operasyonunda onlarca gözaltı var

  1. Anasayfa
  Sahte faturalarla ile 70 milyon TL'lik vurgun yapmışlar! Onlarca gözaltı var!

Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye, yani hayali ticarete dayanarak 2020–2021 yıllarında tespitlere göre 6 milyar 971 milyon değerinde sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

69 MİLYON LİRA KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları, şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kayıt edilmesi amacıyla kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi alınmak suretiyle devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirketlere veya kişilere dönüşünün sağlandığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şirketler ve yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu. (DHA)

 

 

