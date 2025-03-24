  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi!

70 yaşında ama kimliği yok... Akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hastalandığı için hastaneye götürülen yaşlı kadının 70 yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma A., rahatsızlandığı için komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye giriş kaydını yapmak isteyen komşuları, kadının yanında kimliğinin olmadığını öğrendi. Eşi Faruk A. (75) ile irtibata geçen komşuları, kimliğini hastaneye getirmelerini istedi. Eşi Faruk A.'ün 'Kimliği hiç olmadı' demesi üzerine Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş'a haber verildi.

Mahalle muhtarı büyük şaşkınlık yaşadı

Kadının evine giden mahalle muhtarı, 70 yıl boyunca kimliği olmadan yaşadığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Resmi olarak bekar görünen 75 yaşındaki Faruk A. ve kimliksiz yaşayan 70 yaşındaki eşi Fatma A.'ün 4 çocuğunun olduğu ve nüfusta ise başkalarının üzerine kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Tek göz bir evde hasta eşine bakan Faruk A., ölmeden önce eşini Nüfus Müdürlüğüne kaydetmek istiyor. Bunun için de yetkililerden yardım istiyor.

"Kimliğinin olmadığını bilmiyorduk"

Ailenin evine giden Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş, "Biz şu ana kadar bu vatandaşın kimliğinin var olup olmadığını bilmiyorduk. Hastalandıktan sonra vatandaşın kimliğinin olmadığını öğrendik. Biz kimliğini çıkarmak için ilk önce nüfus dairesine gittik ama ne yazık ki nüfus dairesi müdürü bize 'bu vatandaşın bir ağabeyi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin' dedi. Yani resmiyette şu an bu şekilde yürüdüğü için müdürün de elinden bir şey gelmiyor. Mahkeme açmayı düşündük. Mahkeme açtığımız zaman sürecin ne kadar uzayacağını bilmediğimiz için bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı. Vatandaşımız mağdur. Biz vatandaşa Aligör mahalle sakinleri olarak yardım ediyoruz. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletin bu sorunu çözmesini istiyoruz. Kimliği yok ama şahıs var. Biz şuan için sadece nüfus müdürlüğüne başvurduk, kaymakamlık ve valiliğe hiçbir başvurumuz olmadı çünkü vatandaşın kimliğinin olmadığını yeni öğrendik. Birkaç gün sonra kaymakam ile randevumuz var. Kendisine durumu arz edeceğiz. Ailenin 4 tane çocuğu var. Çocuklarının hiçbiri vatandaşa bakamıyor çünkü hepsi tarım işçisi olduğu için buraya gelemiyorlar. Hanımının da altı tane ağabeyi var, onlar da tarım işçisi. Tarım işçisi olmaları bir yana okuma yazmaları dahi yok. Nasıl bir yol izleyeceklerini de bilmiyorlar. Şimdiye kadar yol gösteren de olmamış. Çocukları amcalarının üzerine kayıtlı. Dayımız da nüfusta bekar görünüyor. Biz kaymakama Aligör'deki mağdur vatandaşı söylediğimiz zaman elini uzatıyor ama şu anki vatandaşın kimliği olmadığı için bizim kaymakama böyle bir insanın olduğunu ispatlamamız lazım" dedi.

"Kimsemiz yok"

Eşine kimlik çıkartılmasını isteyen Faruk A., "Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok, 70 yaşında. Biz devletten kimlik istiyoruz. Bizim hanımın kimliği olursa devlet hastanesine götürürüz. Perişan olduk. 4 çocuğum var, onların da nüfusunu kardeşimin üstüne çıkardılar. Ben 75 yaşındayım benim hanımın 6 kardeşi var, onlar da çıkartmadı. Devlet benim hanımın nüfusunu çıkarırsa çok iyi olur. Doktora gidemiyoruz, şimdi nüfus cüzdanı olursa çok iyi olur. Eşime ben hizmet ediyorum. Kaldırıyorum, yemek yapıp ona veriyorum. Ben de kimsesizim çünkü ne kardeşim var ağabeyim, hepsi öldü" diye konuştu.

İHA

Etiketler Şanlıurfa kimlik kimliği yok yaşlı kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı
CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu