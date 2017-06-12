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  4. 12 Haziran 2017 18:53

70 yaşında kendini astı !

Kayseri'de 70 yaşındaki bir kişi yatak odasında kendini astı.

70 yaşında kendini astı !
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Kayseri'de 70 yaşındaki İshak Bozdoğan, evinin yatak odasında kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, merkez Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesinde meydana geldi. İshak Bozdoğan, eşi oturma odasında oturduğu sırada kendisini yatak odasında bulunan dolaba bağladığı iple astı. Odaya gelen eşi, İshak Bozdoğan'ı indirip, 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri Bozdağanın öldüğünü belirledi. 3 çocuk babası Bozdoğan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

intihar , kayseri , yatak odası