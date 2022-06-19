70 yaşındaki kadına öldüresiye dayak

Tüylerimizi diken diken eden korkunç olay Adana’nın Kozan ilçesinde yaşandı. 70 yaşındaki yaşlı kadın daha önce de tartışma yaşadığı 43 yaşındaki bir kişiyle arasında çıkan tartışmada darp edildiğini iddia etti. Şiddetle suçlanan zanlı ise "Ben dövmedim, eşekten düştü” diyerek kendisini savundu.

Olay, Adana'nın Kozan ilçesi Gökgöz Mahallesi Yayla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce E.C.’nin köpeği, 3 çocuk annesi E.C.’in kuzusunu parçaladı. Bunun üzerine E.C. ile E.C. arasında yaşanan anlaşmazlık, husumete dönüştü. Önceki gün E.C.’in beslediği kuzulardan biri, eşinin kuzeni E.C.’nin sürüsünün içerisine kaçtı. Kuzuyu almak için sürünün arasına giren E.C. ile E.C. arasında tartışma çıktı. E.C., iddiaya göre E.C.’i darbetti. E.C., çevredekiler tarafından götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip, taburcu oldu.