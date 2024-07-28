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700 km uzaktan adam dövmeye geldiler: Atatürk'e hakaret tartışması cinayetle bitti

700 km uzaktan adam dövmeye geldiler: Atatürk'e hakaret tartışması cinayetle bitti
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Tokat'ın Zile ilçesinde M.G., sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin'den gelen grup tarafından evinin önünde darbedildi. Olayın ardından evinden aldığı tüfekle ateş açan M.G., bir kişiyi öldürdü.

Olay dün gece Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası M.G., sosyal medya üzerinden paylaşım yapan V.Y.’i, Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki görüşme küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sonrası M.G., V.Y.'e Tokat’ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek evinin konumunu attı. Bunun üzerine Mersin’de yaşayan V.Y., beraberinde eşi İ.Y., oğlu H.Y. (20), H.İ.Y. (20) ve C.G. (21) ile birlikte otomobille M.G.’nin oturduğu adrese geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören G., aşağıya indi. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan M.G., evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İ.Y. yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İ.Y.’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı M.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler Tokat zile mersin atatürk tartışma sosyal medya
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