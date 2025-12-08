  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 72 ilde büyük operasyon: 970 şüpheli yakalandı

72 ilde büyük operasyon: 970 şüpheli yakalandı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgi vererek, "352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, bin 487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova'da operasyonlar düzenlendi."

İHA

text-ad
Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya uyuşturucu torbacı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Tekme tokat kavga kamerada İstanbul'da trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Tekme tokat kavga kamerada Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi İstanbul'da çöken yol 2 yaya ve 2 otomobili yuttu İstanbul'da çöken yol 2 yaya ve 2 otomobili yuttu Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Netanyahu'dan ortalığı karıştıracak Suriye açıklaması Netanyahu'dan ortalığı karıştıracak Suriye açıklaması Van ve Antalya'da korkutan depremler Van ve Antalya'da korkutan depremler
Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar operasyon geçirdi Gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar operasyon geçirdi