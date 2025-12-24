  1. Anasayfa
  4. 73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı!

73 yaşındaki bir kadın öldürüldü... Katil zanlısı 16 yaşındaki torunu çıktı

Güncelleme:

Manisa'da 16 yaşındaki bir çocuk, 73 yaşındaki babaannesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.K.G., evde bulundukları esnada babaannesi N.G.’le tartıştı.

Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G., babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı babaanne N.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden N.G.’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.’nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin’de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

