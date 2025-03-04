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74 yaşındaki babasını tüfekle öldürdü

74 yaşındaki babasını tüfekle öldürdü
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Almaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Y.G. (41) ile yanına gittiği babası A.G. (74) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.G., evdeki tüfekle babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.G. yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Y.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler Şanlıurfa cinayet tüfek
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