74 yıllık evli çifti ölüm bile ayıramadı

Ordu'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli T. (94) ile Ayşe T. (93) 14,5 saat arayla vefat etti.

İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan Ayşe T., dün saat 03.30 sıralarında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberiyle yasa boğulan Veli T. de 14,5 saat sonra saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 74 yıllık evli olan, 1’i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe T. çiftinin ölümü, yakınları ve mahalleliyi üzdü.

Mahallelinin birbirini çok sevdiğini söylediği T. çifti, bugün mahalledeki Enağız Mahallesi Atatürk Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

DHA