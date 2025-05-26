77'lik sapık kameralı gözlükle suçüstü yakalandı

İstanbul Fatih'te kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddia edilen 77 yaşındaki H.E., karşısında polisi görünce gözlüğü kırmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay 22 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerini karşısında gören şüpheli, gözlüğü yere atarak üzerine basıp, kırmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelinin isminin H.E. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlaması ile dosyası ikmalen gönderilmek üzere çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

DHA