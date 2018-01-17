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  4. 17 Ocak 2018 22:38

8 aylık bebeğini öldürüp intihara kalkıştı !

Mersin'de eşinden ayrı yaşayan kadın 8 aylık bebeğini öldürerek intihara kalkıştı.

8 aylık bebeğini öldürüp intihara kalkıştı !
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Mersin'in Mut ilçesinde eşinden ayrı yaşayan A.T. 8 aylık kızını boğazını keserek öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Olay, Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle sorunlar yaşan 4 çocukannesi A.T., bir süre önce 8 aylık kızı Firdevs'i de yanına alarak evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T., bugün akşam saatlerinde kızı Firdevs'in boğazını keserek öldürdü. A.T. daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti.

Komşusunu ziyarete giden T.'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve torununu kanlar içinde bulunca şoka giren Karayer, komşularını ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Firdevs bebeğin öldüğü belirlendi. Çok kan kaybeden A.T., Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan T., Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

Firdevs bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından ardından morga kaldırıldı.

cinayet , intihar , anne , bebek
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