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  4. 20 Mayıs 2020 21:09

8 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!

Şişli'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

8 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Kuştepe Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara motorize yunus ekipleri,  Özel Harekat polisi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ceviz adındaki narkotik köpeği de katıldı.

Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde, bir miktar bonzai , 33 extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 2 bin 230 lira para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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