8 ilde suç örgütlerine ağır darbe: 126 banka hesabına el konuldu

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında tam 2,5 milyar TL para trafiği bulunan 73 şüphelinin yakalandığını, 34'nünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hesaplarında 2,5 milyar TL hareket bulunan 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Samsun'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

DHA