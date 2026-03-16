8 ilde suç örgütlerine ağır darbe: 126 banka hesabına el konuldu

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında tam 2,5 milyar TL para trafiği bulunan 73 şüphelinin yakalandığını, 34'nünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hesaplarında 2,5 milyar TL hareket bulunan 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Samsun'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu. Yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

DHA

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu
Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu
Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yıldız Holding'ten dev satış: Şeker fabrikasını satılıyor Yıldız Holding'ten dev satış: Şeker fabrikasını satılıyor Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi Yine bir eli silahlı, boşama aşamasındaki cani dehşeti: Hem eşini öldürdü hem kendini! Yine bir eli silahlı, boşama aşamasındaki cani dehşeti: Hem eşini öldürdü hem kendini! Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı! Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti ''Dur'' ihtarından kaçan sürücü: ''Cezaevine girerim ama arabamı vermem'' ''Dur'' ihtarından kaçan sürücü: ''Cezaevine girerim ama arabamı vermem'' Denizli güne yine depremle uyandı: Merkezüssü yine Buldan Denizli güne yine depremle uyandı: Merkezüssü yine Buldan