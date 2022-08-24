8. kattan atlayan genç kızın ağabeyinden ''uygunsuz fotoğraf'' iddiası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki Cezayir uyruklu genç kız, bir rezidansın 8. katından atlayarak yaşamına son verdi. Genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan ağabeyi, kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğrafları görünce aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında pencereden atladığını söyledi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında Cezayir uyruklu Manel Zohaira B. (17), 8. kattan düştü. Rezidansın giriş kısmındaki beton zemine düşen B.'yi fark eden görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kadının yaşadığı dairede ve düştüğü yerde detaylı inceleme yaptı.

"UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Manel Zohaira B.'nun rezidansta ağabeyi Abdulmalek B. ile yaşadığı, olay sırasında komşuları Heba A.'nın da evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Abdulmalek B.'nin, polise verdiği ifadede kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını görünce 'Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediğini ve ardından çıkan tartışma sonrası pencereden atladığını söylediği belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Heba A. ise tanık sıfatıyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU"

Olay yaşandığı anda rezidansa sipariş getiren Süleyman Y., "Kafamı kaldırdığımda bağırma sesleri duydum, aşağı düşüyordu. O anda korkuyla kaçtım. Geri geldiğimde tanınmayacak hale gelmişti. Gözümün önünde oldu, tam düşerken gördüm" dedi.