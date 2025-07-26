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  4. 8 kilo altın gasbeden soyguncular polisle çatıştı: Yaralılar var!

8 kilo altın gasbeden soyguncular polisle çatıştı: Yaralılar var!

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Gaziantep'te, 8 kilo altını gasp ederek kaçan şüpheliler, kaldıkları evde düzenlenen opersayon sırasında polise ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 polis hafif yaralanırken şüpheliler, çaldıkları altınlar ile yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe Günü Şehitkamil ilçesi, otogar mevkiinde meydana geldi. Şüpheli 3 kişi, takip ettikleri motosikletli kuryeyi gasp ederek, yaklaşık 8 kilogram altını alarak kaçtı. Olayın polise ihbarının ardından harekete geçen İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Şahinbey ilçesi, Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları tespit edildi. Hareke geçen polis ekipleri, bugün gece saatlerinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler, polise silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada 4 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ise çaldıkları 8 kilogram altın ile birlikte yakalandı. Hafif yaralı olarak hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edilirken, tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

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Etiketler gaziantep altın gasp
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