8 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdı

Uşak'ta yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olan 8 kişiyi evlendirme vaadiyle kandırarak toplam 53 bin TL paralarını dolandırdığı öne sürülen 45 yaşındaki T.Y., polis tarafından yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurup, evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını belirten vatandaşların şikayetlerini değerlendiren ekipler, dolandırıcılık yapanın T.Y. olduğunu belirleyip peşine düştü. Yapılan operasyonda evinde yakalanan T.Y., gözaltına alındı. T.Y.'nin belli bir yaşın üzerinde uzun zamandır yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olan erkeklerle irtibata geçtiği, yanında bulunan kız kardeşi veya baldızının fotoğrafını gösterip, evlendirmeyi vadettiği belirlendi. T.Y.'nin bu yolla, evlilik öncesi bazı borçların ödenmesi gerektiğini belirttiği 8 kişinin toplam 53 bin TL parasını dolandırdığı, başka dolandırıcılık suçlarından da arandığı tespit edildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan T.Y., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. T.Y. ekip otosuna bindirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Adam mı öldürdük" dedi.