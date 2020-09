8 yıl önce öldürülen Hatice'nin katili yakalandı! Zorla içki içirip, istismar etmiş

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce etüt merkezinden evine gitmek için çıktıktan sonra kaybolan, 4 gün sonra da meyve bahçesinde iple boğularak öldürülmüş cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katili Veli K. (38), yakalanıp, tutuklandı. İzmir'de bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'den (38) alınan örneklerle, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örneklerinin uyuştuğunun belirlendiği bildirildi.



Akşehir'de oturan Yıldırım Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Pide ustası 2 çocuk babası Kayhan ve eşi Pakize Çiftçi, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırmada Çiftçi'nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı. En son tek başına mobese kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi'nin, 4 gün sonra, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cesedi bulundu. İple boğularak öldürüldüğü saptanan Çiftçi’nin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

600 KİŞİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Cinayetin aydınlanması için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp, bunların ifadelerine başvurdu. Ancak DNA testlerinden bir sonuca ulaşılamadı. Hatice'nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Yine sosyal paylaşım sitelerinde görüştüğü kişilerin incelenmesi içinde Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da bir sonuca ulaşılamadı.

DOKU ÖRNEKLERİ UYUŞUNCA YAKALANDI

İzmir'de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'den alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu. Ekipler soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice Çiftçi'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZORLA İÇKİ İÇİRİP, CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Suçunu itiraf eden Veli K.'nin daha önce de cinsel istismar ve saldırıdan poliste kaydı bulunduğu ve ifadesinde, olaydan 4 gün önce yağmurlu bir günde etüt merkezinden çıkan Hatice Çiftçi'yi görüp, yağmurda ıslanmaması için aracıyla yanında durduğunu ve daha sonra da evlerinin yakınına bıraktığını söylediği öğrenildi. Olay günü de karşılaştığı Hatice Çiftçi'yi aracına aldıktan sonra köy yoluna gittiğini belirten Veli K.'nin küçük kıza zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunduğunu, ağlayınca da çantanın ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

HATİCE'NİN BABASI: 8 YILDIR HER GÜN ÖLÜYORUZ

Kızları Hatice'nin 8 yıl sonra katilinin bulunmasının ardından Kayhan ve Pakize Çiftçi, adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'yla görüşüp, bilgi aldı. Adaletin geç de olsa yerini bulduğunu belirten baba Çiftçi, şunları söyledi:

''8 yıldır her gün ölüyoruz. Ama o elini kolunu sallayarak gezdi. En azından şimdi nerde olduğunu biliyoruz. Şu an cezaevinde. Adalet geç de olsa yerini buldu. 13 yaşındaki çocuktan ne istedi ? Benim yavrum ona ne yapmış olabilir ki onu öldürdü ? En ağır cezayı almasını istiyoruz. Biz de ailesi olarak bu konunun takipçisi olacağız. 8 yıl sonra da olsa katilinin bulunması biraz da olsa yüreğimize su serpti.''