8 yıl sonra gelen intikam! Babasının ve amcasının katiliyle karşılaşınca...

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim K., iddiaya göre 8 yıl önce babası Atakan K. ve amcası Atalay K.'i öldüren Ersin A. ile sahil gezi yolunda karşılaştı. Devrim K., üzerinde taşıdığı tabancayla Ersin A.’a iki el ateş etti. Ersin A., olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, park girişinde Devrim K.'i yakalayarak gözaltına aldı. A.'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASINI VE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞ

Ersin A.'ın 2012 yılında sahibi olduğu barda çıkan kavgada Atakan ve Atalay K. kardeşleri vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Ersin A.'ın bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi.