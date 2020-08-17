  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Ağustos 2020 19:51

8 yıl sonra gelen intikam! Babasının ve amcasının katiliyle karşılaşınca...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 yıl önce 2 kişiyi öldüren Ersin A. ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybederken, cinayetin detayları kan dondurdu.

8 yıl sonra gelen intikam! Babasının ve amcasının katiliyle karşılaşınca...
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim K., iddiaya göre 8 yıl önce babası Atakan K. ve amcası Atalay K.'i öldüren Ersin A. ile sahil gezi yolunda karşılaştı. Devrim K., üzerinde taşıdığı tabancayla Ersin A.’a iki el ateş etti. Ersin A., olay yerinde hayatını kaybederken, Devrim K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, park girişinde Devrim K.'i yakalayarak gözaltına aldı. A.'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASINI VE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞ
Ersin A.'ın 2012 yılında sahibi olduğu barda çıkan kavgada Atakan ve Atalay K. kardeşleri vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Ersin A.'ın bir süre önce izinli olarak çıktığı öğrenildi. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cinayet , intikam , baba , katil , amca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM